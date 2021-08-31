Футуристичний мінівен Hyundai Staria їде в Україну: оголошені ціни і комплектації

Мінівен Hyundai Staria з яскравим футуристичним дизайном буде офіційно продаватися в Україні. Ціни стратують з 1,06 мільйона гривень, а всього покупцям запропонують чотири комплектації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Хюндай Мотор Україна".
Продажі ефектного мінівена Hyundai Staria в Україні стартують вже у вересні. Це чудова новина як мінімум з двох причин. По-перше, сегмент класичних MPV в Україні надзвичайно мізерний, а по-друге, сама Staria гідна бути предствлена в нашій країні завдяки яскравому футуристичному дизайну.
Спереді автомобіль вирызняється довгою горизонтальною лінією денного ходового світла і основними фарами, які розташовані знизу. Чисті лінії, панорамне скління - Staria дійсно красива. Салон пропонує кілька варіантів трансформації, що дозволяє використовувати мінівен як в якості мобільного бізнес-офісу, так і сімейного автомобіля.
В Україні для Hyundai Staria передбачено тільки один силовий агрегат: дизель об'ємом 2,2 літра (177 к.с.) в поєднанні з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною трансмісією на вибір. Привід - передній або поний.
Зате покупаль зможе вибирати з чотирьох комплектацій - Comfort, Business, Business + і Top.
Найдоступніший Hyundai Staria в базовій комплектації Comfort оцінено в 1,06 млн гривень. За машину в комплектації Business доведеться віддати щонайменше 1,15 млн грін, а Business + обійдеться мінімум в 1,32 млн грн. Топ-весрія Top коштує від 1,57 млн.
Нагадаємо, раніше продажі Hyundai Staria почалися в Європі. Передньопривідна версія в Німеччині коштує 56 тисяч євро, а повноприводна стартує з 58 тисяч.