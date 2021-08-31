Футуристичний мінівен Hyundai Staria їде в Україну: оголошені ціни і комплектації

Мінівен Hyundai Staria з яскравим футуристичним дизайном буде офіційно продаватися в Україні. Ціни стратують з 1,06 мільйона гривень, а всього покупцям запропонують чотири комплектації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Хюндай Мотор Україна".

Продажі ефектного мінівена Hyundai Staria в Україні стартують вже у вересні. Це чудова новина як мінімум з двох причин. По-перше, сегмент класичних MPV в Україні надзвичайно мізерний, а по-друге, сама Staria гідна бути предствлена в нашій країні завдяки яскравому футуристичному дизайну.

Спереді автомобіль вирызняється довгою горизонтальною лінією денного ходового світла і основними фарами, які розташовані знизу. Чисті лінії, панорамне скління - Staria дійсно красива. Салон пропонує кілька варіантів трансформації, що дозволяє використовувати мінівен як в якості мобільного бізнес-офісу, так і сімейного автомобіля.

Довжина мнівена становить 5253 мм, ширина - 1 997 мм, висота - 1990 мм, а колісна база - 3273 мм.

В Україні для Hyundai Staria передбачено тільки один силовий агрегат: дизель об'ємом 2,2 літра (177 к.с.) в поєднанні з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною трансмісією на вибір. Привід - передній або поний.

Комлектации Hyundai Staria

Зате покупаль зможе вибирати з чотирьох комплектацій - Comfort, Business, Business + і Top.

Comfort . Передній привод і "механіка". Оснащення - фронтальні подушки безпеки, мультимедіа з монохромним сенсорним дисплеєм 5 дюймів, датчик світла, галогенні фари головного світла, тканинний салон, сталеві 17-дюймові колеса.

. Передній привод і "механіка". Оснащення - фронтальні подушки безпеки, мультимедіа з монохромним сенсорним дисплеєм 5 дюймів, датчик світла, галогенні фари головного світла, тканинний салон, сталеві 17-дюймові колеса. Business. Передній привод, "меазніка" або "автомат". Оснащення - фронтальні і бічні ейрбегиі (для водія і переднього пасажира), клімат-контроль, круїз-контроль, електропривод дзеркал, камера заднього виду, задній парктронік, підігрів керма і передніх сидінь, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм, світлодіодні фари головного світла, литі 17-дюймові колеса.

Передній привод, "меазніка" або "автомат". Оснащення - фронтальні і бічні ейрбегиі (для водія і переднього пасажира), клімат-контроль, круїз-контроль, електропривод дзеркал, камера заднього виду, задній парктронік, підігрів керма і передніх сидінь, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм, світлодіодні фари головного світла, литі 17-дюймові колеса. Business +. Передній або повний привод, "автомат". Оснащення (додатково до Business) - система моніторингу "сліпих" зон, система попередження про перехресне зіткненні при русі заднім ходом, бесключовий доступ, цифрова приладова панель діагоналлю 10,25 дюйма, передній парктроник, світлодіодні задні ліхтарі, обробка сидінь екошкірою, литі 18- дюймові колеса.

Передній або повний привод, "автомат". Оснащення (додатково до Business) - система моніторингу "сліпих" зон, система попередження про перехресне зіткненні при русі заднім ходом, бесключовий доступ, цифрова приладова панель діагоналлю 10,25 дюйма, передній парктроник, світлодіодні задні ліхтарі, обробка сидінь екошкірою, литі 18- дюймові колеса. Тоp. Передній або повний привод, "автомат". Оснащення (додатково до Business +) - надувні шторки безпеки водія і переднього пасажира, система кругового огляду, електропривод дверей пасажирського салону, підігрів середнього ряду сидінь, вентиляція переднього і середнього ряду сидінь, мультимедіа з 10,25-дюймовим екраном, акустикою Bose, світлодіодні фари головного світла.

Ціни Hyundai Staria в Україні

Найдоступніший Hyundai Staria в базовій комплектації Comfort оцінено в 1,06 млн гривень. За машину в комплектації Business доведеться віддати щонайменше 1,15 млн грін, а Business + обійдеться мінімум в 1,32 млн грн. Топ-весрія Top коштує від 1,57 млн.