Футбольні клуби "Атлетіко" і "Інтер" оголосили про вихід з Суперліги
Іспанський футбольний клуб "Атлетіко" і італійський "Інтер" оголосили про вихід з Суперліги Європи. Раніше від участі в турнірі відмовилися британські команди.
Про це повідомили прес-служби клубів "Атлетіко" і "Інтер" на своїх офіційних сайтах.
"Рада директорів мадридського" Атлетіко ", зібравшись в цю середу вранці, вирішив офіційно поінформувати Суперлігу і інші клуби-засновники про своє рішення остаточно не оформляти офіційний статус в проєкті", - йдеться в повідомленні іспанського клубу.
Відзначається, що рішення про приєднання до проєкту європейської Суперліги було прийнято в обставинах, яких "сьогодні більше немає". Також підкреслюється, що для клубу важлива гармонія між усіма групами і особливо з фанатами команди.
В італійському "Інтері" також підтвердили вихід з проєкту європейської Суперліги і заявили про прагнення дати вболівальникам найкращий футбольний досвід та інновації. "FC Internazionale Milano підтверджує, що клуб більше не братиме участі в проєкті Суперліги", - йдеться в повідомленні.
При цьому в клубі відзначили, що футбол, як і будь-який вид спорту, повинен бути зацікавлений в постійному поліпшенні проведення змагань і продовжувати залучати уболівальників різного віку у всьому світі. "З цим баченням ми продовжимо працювати разом з установами та усіма зацікавленими сторонами для майбутнього спорту, який ми всі любимо", - резюмували в команді.
Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і "Атлетіко".
В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і " Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру. Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для"перетворення".