Футбольні клуби "Атлетіко" і "Інтер" оголосили про вихід з Суперліги

Іспанський футбольний клуб "Атлетіко" і італійський "Інтер" оголосили про вихід з Суперліги Європи . Раніше від участі в турнірі відмовилися британські команди.

Про це повідомили прес-служби клубів "Атлетіко" і "Інтер" на своїх офіційних сайтах.

"Рада директорів мадридського" Атлетіко ", зібравшись в цю середу вранці, вирішив офіційно поінформувати Суперлігу і інші клуби-засновники про своє рішення остаточно не оформляти офіційний статус в проєкті", - йдеться в повідомленні іспанського клубу.

Відзначається, що рішення про приєднання до проєкту європейської Суперліги було прийнято в обставинах, яких "сьогодні більше немає". Також підкреслюється, що для клубу важлива гармонія між усіма групами і особливо з фанатами команди.

В італійському "Інтері" також підтвердили вихід з проєкту європейської Суперліги і заявили про прагнення дати вболівальникам найкращий футбольний досвід та інновації. "FC Internazionale Milano підтверджує, що клуб більше не братиме участі в проєкті Суперліги", - йдеться в повідомленні.

При цьому в клубі відзначили, що футбол, як і будь-який вид спорту, повинен бути зацікавлений в постійному поліпшенні проведення змагань і продовжувати залучати уболівальників різного віку у всьому світі. "З цим баченням ми продовжимо працювати разом з установами та усіма зацікавленими сторонами для майбутнього спорту, який ми всі любимо", - резюмували в команді.