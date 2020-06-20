У футболістів донецького "Олімпіку" підтвердився коронавірус

У донецькому футбольному клубі "Олімпік" двоє гравців заразилися коронавірусом. Клуб отримав новини про хворобу в Луцьку, куди футболісти прибули на матч у рамках Української прем'єр-ліги.

Про це повідомляється на сайті ФК "Олімпік".

Зокрема, донецькі футболісти збиралися зустрітися на полі із львівськими "Карпатами" вже в неділю, 21 червня. Проте ПЛР-тест показав позитивний результат, підтвердивши наявність інфекції у двох учасникв команди. У зв'язку із цими обставинами матч "Олімпік" - "Карпати" скасовано.

"Донецький клуб вирушить додому, де у вівторок пройде повторне тестування. Хворі хлопці будуть ізольовані згідно з медичним протоколом", - зазначили у клубі.

Матч в рамках 27-го туру Favbet Ліги на відкладено на невизначений час. В УПЛ вже повідомили, що рішення щодо зустрічі команд буде прийнято додатково.

Нагадаємо, 16 червня ФК "Карпати" вийшли з вимушеного 15-денного карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу в клубі, ще 8 гравців залишаються на самоізоляції.

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