Футболістка "Ліверпуля" шокувала хет-триком за півгодини і нарвалася на заміну: подробиці курйозу

Футболістка "Ліверпуля" Мейкала Мур в матчі за збірну Нової Зеландії проти США, забила три автоголи. Матч завершився перемогою американок з рахунком 5:0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Kawowo Sports.
Збірна Нової Зеландії зустрічалася зі збірною США в рамках турніру SheBelieves.
Захисниця новозеландської збірної Мейкала Мур забила три автоголи в першому таймі, на 5-й, 6-й та 36-й хвилині.
Одразу після третього голу футболістку замінили.
Що цікаво, Мур зробила "класичний хет-трик", забивши правою ногою, головою та лівою ногою.
Нагадаємо, що екс-зірка АПЛ Джек Вілшер знайшов новий скромний клуб.
Додамо, що "Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах.
До слова, зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення.