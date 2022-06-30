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"Фундація Течія" передала для фронту автомобілів на 500 тисяч доларів

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Четвер 30 червня 2022 12:27
"Фундація Течія" передала для фронту автомобілів на 500 тисяч доларів Фото: "Фундація Течія" передала для фронту автомобілів на 500 тисяч доларів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

"Фундація Течія" допомогла партнерам купити 70 автівок для українських захисників. Це повнопривідні позашляховики та пікапи, які партіями привозили з-за кордону, ремонтували та передавали у гарячі точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фундації.

Разом вони коштують понад $500 тисяч (14,5 млн грн).

В організації також зазначають, що потреба в транспорті на передовій постійна: підвіз боєприпасів, ліків і їжі, евакуація поранених, виконання мобільних бойових завдань.

"Ми маємо звʼязок з різними підрозділами і вже напрацювали канали логістики. Тому швидко зібрали потреби, допомогли викупити автівки, провести обслуговування та доставити захисникам", - заявив Максим Бобраніцький, волонтер "Фундації Течія".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" придбала та передала захисникам України гуманітарної допомоги на понад $21 млн (620 млн грн): це броньовані засоби захисту, розвідувальна техніка, оптика, тактичний одяг, спорядження та ін.

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