RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФСБ планує теракти з масовими жертвами в Росії: Данілов пояснив навіщо

Фото: секретар РНБО України Олексій Данилов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Найближчим часом ФСБ планує здійснити серію терактів з масовими жертвами серед цивільних на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

За словами Данілова, в Росії серед цивільного населення падає рівень підтримки війни в Україні.

дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної є тільки першим в цьому списку.

"Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.

У президента України Володимира Зеленського відкинули причетність України до загибелі дочки Дугіна.

Також в Офісі президента зазначили, що російська пропаганда придумала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка і її 12-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБРосійська ФедераціяТеракт