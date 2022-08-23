ФСБ планує теракти з масовими жертвами в Росії: Данілов пояснив навіщо

Найближчим часом ФСБ планує здійснити серію терактів з масовими жертвами серед цивільних на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.
За словами Данілова, в Росії серед цивільного населення падає рівень підтримки війни в Україні.
дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної є тільки першим в цьому списку.
"Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням", - підкреслив Данілов.
Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.
У президента України Володимира Зеленського відкинули причетність України до загибелі дочки Дугіна.
Також в Офісі президента зазначили, що російська пропаганда придумала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка і її 12-річна дитина.
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