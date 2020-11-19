ФСБ відмовилася порушувати справу через отруєння Навального

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії не стала порушувати кримінальну справу за фактом отруєння опозиціонера Олексія Навального. Позов подали юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Про це пише DW.

Позов був поданий за статтею 355 КК РФ про розробку, виробництво та накопичення забороненої хімічної зброї.

Як стверджує ФСБ, підстави для будь-яких "процесуальних рішень" відсутні у зв'язку з перевіркою наданих позивачами фактів "іншим правоохоронним органом". Мова йде про управління на транспорті МВС РФ по Сибірському федеральному округу.

Юристи ФБК визнали відповідь слідчих відпискою і звернулися в Лефортовський суд Москви зі скаргою по статті 125 кримінально-процесуального кодексу "на незаконне бездіяльність" СУ ФСБ.

Нагадаємо, згідно з офіційною версією європейських медиків і токсикологів, Навального отруїли бойовим отрутою "Новачок". У зв'язку з цим Євросоюз запровадив санкції проти низки росіян, яких вважає причетним до отруєння Навального.

У той же час російські медики не знайшли ознак отруєння опозиціонера Олексія Навального. Йому поставили діагноз "панкреатит".