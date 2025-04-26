ФСБ якобы задержала исполнителя ликвидации генерала Москалика

ФСБ якобы задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб. Его подозревают в ликвидации российского генерала Ярослава Москалика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.
По данным Цаплиенко, ФСБ заявила, что задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб и исполнителем ликвидации генерала Ярослава Москалика.
Цаплиенко отметил, что сейчас известно о том, что Игнат Кузин в январе этого года приобрел автомобиль, в котором позже была установлена взрывчатка, а в марте арендовал квартиру в том же подъезде дома в Балашихе, где проживал Москалик.
"Где именно и при каких обстоятельствах произошло задержание, этого в сообщении нет", - заметил журналист.
Как сообщает российское издание ТАСС, в ФСБ заявили, что подрыв машины в Балашихе, где погиб генерал Москалик, осуществил украинский куратор.
По их данным самодельное взрывное устройство, которым якобы взорвали автомобиль и убили генерала Москалика, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей,
Кроме того, ФСБ считает, что задержанный по подозрению в убийстве генерала Москалика якобы был завербован спецслужбами Украины в апреле 2023 года.
Напомним, что вчера, в пятницу, 25 апреля, российские СМИ сообщили, что в Балашихе под Москвой взорвалось авто российского генерала. Позже стало известно, что погиб 59-летний Ярослав Москалик - высокопоставленный генерал из Генштаба РФ.
Российские силовики официально подтвердили гибель Москалика в Подмосковье и открыли уголовное дело. Следственный комитет РФ заявил, что классифицировал взрыв авто как убийство.
Подробно о том, что известно о генерале, а также о том, как он причастен к переговорам с Украиной, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что кроме Москалика вчера в российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Как выяснилось, он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.
Подробнее о гибели российского конструктора, можно узнать в материале РБК-Украина.
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