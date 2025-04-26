ФСБ якобы задержала исполнителя ликвидации генерала Москалика

ФСБ якобы задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб. Его подозревают в ликвидации российского генерала Ярослава Москалика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram .

По данным Цаплиенко, ФСБ заявила, что задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб и исполнителем ликвидации генерала Ярослава Москалика.

Фото: Игнат Кузин (t.me/Tsaplienko)

Цаплиенко отметил, что сейчас известно о том, что Игнат Кузин в январе этого года приобрел автомобиль, в котором позже была установлена взрывчатка, а в марте арендовал квартиру в том же подъезде дома в Балашихе, где проживал Москалик.

"Где именно и при каких обстоятельствах произошло задержание, этого в сообщении нет", - заметил журналист.

Как сообщает российское издание ТАСС, в ФСБ заявили, что подрыв машины в Балашихе, где погиб генерал Москалик, осуществил украинский куратор.

По их данным самодельное взрывное устройство, которым якобы взорвали автомобиль и убили генерала Москалика, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей,

Кроме того, ФСБ считает, что задержанный по подозрению в убийстве генерала Москалика якобы был завербован спецслужбами Украины в апреле 2023 года.