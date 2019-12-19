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ФСБ кваліфікувала стрілянину в Москві як теракт: що відомо

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 19:22
ФСБ кваліфікувала стрілянину в Москві як теракт: що відомо
Фото: стрілянина в Москві (twitter.com/OrwellAtWork)

Стрілець діяв поодинці

Федеральна служба безпеки Російської Федерації кваліфікувала стрілянину в Москві як теракт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

В російській спецслужбі відзначили, що стрілець діяв поодинці. Крім цього в ФСБ заявили, що проникнення в будівлю спецслужби не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Москви близько 17:00 за Києвом невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова поблизу будівлі ФСБ. За даними російських ЗМІ, відкрили стрілянину в адміністратора офісу ФСБ, після чого стрілок вибіг на вулицю.

На місце стрілянини прибутку групи спеціального призначення та вибухотехніки. Рух транспорту на вулиці Велика Луб'янка було перекрито.

Спочатку повідомлялося, що в результаті стрілянини загинули три людини. Пізніше в правоохоронних органах РФ підтвердили загибель двох - нападник стрілок, а також один співробітник Федеральної служби охорони ФСБ. Особа чоловіка, який влаштував стрілянину, на даний момент встановлюється.

У російському Моз повідомили, що двоє співробітників ФСБ отримали важкі поранення в результаті стрілянини в Москві.

З'явилося відео з місця стрілянини в Москві У центрі Москви невідомий влаштував стрілянину з автомата, є жертви
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