ФСБ готовит теракты на оккупированных территориях Украины и в РФ: партизаны назвали цель

Отмечается, что о таких планах рассказали украинским подпольщикам информаторы среди российских спецслужб.

"Это стандартная методичка ФСБ, которую они уже применяли ранее для усиления репрессий и тотального контроля", - обращают внимание в движении.

Также партизаны отметили, что в рамках подготовки к этим провокациям власти РФ заранее объявили "АТЕШ" террористической организацией.

"Напоминаем, что наше движение действует исключительно против российских военных оккупантов и осуждает любые преступления против мирных граждан. Оккупанты не смогут скрыть свои настоящие преступления за фальшивыми инсценировками", - отмечают в движении.

Прошлые предупреждения были после теракта под Москвой

Напомним, в апреле прошлого года партизаны также сообщали, что представители российских спецслужб пытаются организовать террористический акт. Целью провокации тогда также указывалась дальнейшая попытка ФСБ переложить ответственность за него на украинских партизан и участников подполья.

Отметим, что такое предупреждение со стороны подпольщиков было заявлено вскоре после случая в российском Красногорске в Подмосковье, когда несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в ТЦ "Крокус Сити холл". В тот же вечер (22 марта 2024 года) в Кремле стали намекать, что к теракту якобы может быть причастна "украинская сторона", а затем власти РФ открыто стали лгать о каких-то "украинских следах" и т.д., полностью игнорируя многочисленные факты о джихадистах "ИГИЛовцах".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности "ИГИЛ" к нападению в Подмосковье, и отвергли участие в событиях Украины. Также тогда в Гослепе США озвучили мнение, что РФ пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта. Кроме того, стало известно, что Иран также предупреждал Кремль об опасности атаки исламистов.

В ГУР Минобороны Украины теракт под Москвой назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.