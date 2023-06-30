ФСБ дали задание убить Пригожина, - Буданов

ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он попытался устроить вооруженный мятеж в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью The War Zone.

"Мы знаем, что задача убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет", - заявил Буданов.

При этом он подчеркнул - так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми.

"Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", - сказал Буданов.

Описывая собственные ощущения новости о начале бунта Пригожина, руководитель ГУР акцентировал, что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины. Буданов подтвердил, что о намерениях совершить подобные действия внутри РФ для украинской военной разведки было известно давно.

"Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины - ред.), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный ущерб Военно-космическим силам РФ", - обратил внимание Буданов.

В то же время, по его словам, "вагнеровцы" уже не будут представлять угрозу Украине.

"Мы не ожидаем появления ЧВК "Вагнера" в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен. Поскольку эти наемники проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии страны-агрессора", - добавил Буданов.

Также он уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина было уничтожено 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

Мятеж "вагнеровцев" в России

Напомним, что 24 июня утром владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками устроил мятеж в России.

Он обвинил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную вражду, в умышленном ударе по "вагнеровцам" и объявил так называемый "марш справедливости". Пригожин заявлял, что доберется до Москвы и "разберется" не только из Шойгу, но и главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Однако его мятеж длился не так долго. Уже к вечеру Пригожин, наемники которого добрались до Ростова, Воронежа и Московской области, развернул их в обратном направлении, а затем бежал в Беларусь.

Отметим, что по поводу возможных планов ликвидации Пригожина уже информировали в СМИ. CNN писало, что главаря "вагнеровцев" могут убить в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.