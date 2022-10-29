ФРТУ призвала НКРЭКУ не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии

"ФРТУ не соглашается с опубликованным проектом и выступает против роста тарифа на диспетчеризацию электроэнергии. Во время войны, когда уничтожается логистический комплекс, заблокированы порты, а транспортная инфраструктура требует дополнительных средств на восстановление, любой рост тарифа на диспетчеризацию электроэнергии приведет к негативным последствиям, ведь расходы отрасли возрастут на 2,3 млрд грн в год", - сказано в письме.

Кроме того, в ФРТУ отметили, что повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений "Укрэнерго", а значит - к дальнейшей необходимости поднятия тарифа. Тем временем компания "Укрэнерго" в свои расчеты заложила завышенные прогнозы, пересмотр которых даст резерв, которого хватит на удержание тарифа на текущем уровне.

"Основной статьей расходов, обуславливающей рост тарифа на диспетчеризацию, являются расходы на приобретение вспомогательных услуг, которые растут с 16,7 млрд грн в 2022 г. до 66,3 млрд грн (+296%). Согласно обоснованию, это вызвано ростом стоимости резерва замещения (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн. Однако такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения упавшего из-за войны объемов потребления", - подчеркнули в ФРТУ.

При этом объем фактических расходов НЭК "Укрэнерго" на приобретение вспомогательных услуг в 2021 г. составил примерно 5,4 млрд грн - что на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год, указывают в ФРТУ.

"Из этого следует экономия средств в объеме 3,6 млрд грн: эти средства можно было бы направить для покрытия всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. И до окончания 2022 г. тариф на диспетчеризацию электроэнергии оставлять на текущем уровне 62,13 грн/МВт .ч", - резюмировали в ФРТУ.

Ранее с просьбой не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии обратились также металлурги.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится.