ФРТУ просит НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии в 2022 году

"Специалисты предприятий, входящих в состав ФРТУ, внимательно проанализировали ситуацию по предполагаемому росту тарифа на передачу электроэнергии и пришли к выводу, что в современных реалиях такое повышение разрушительно для отрасли, ведь расходы отрасли возрастут на +700 млн грн в год", - указывается в письме.

В ФРТУ отметили: во время войны, когда уничтожается логистический комплекс, порты заблокированы, а транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных средствах на восстановление, любой рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к негативным последствиям, а спрос на электроэнергию будет сокращаться, что приведет к падению доходов "Укрэнерго".

Кроме того, в ФРТУ подчеркнули: повышения тарифа можно избежать, если "Укрэнерго" проведет перерасчет части завышенных расходов.

"Основной причиной роста тарифа является ожидание роста стоимости электроэнергии в результате поднятия предельных цен РСВ до 3/6 тыс. грн - с 8,3 до 15,8 млрд грн (+89%). При этом данное решение до сих пор не принято, следовательно, его нельзя учитывать в калькуляции тарифа.К тому же, по экспертным расчетам повышение price cap'ов не даст роста цен на е/е более 15-30% (в течение года), а значит, до конца 2022 г. тариф на передачу электроэнергии должно оставаться на текущем уровне 345,64 грн/МВт.ч", - резюмировали в ФРТУ.