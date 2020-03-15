ФРС США знизила ключову ставку майже до нуля через коронавірус

Прийнято рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%

Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регулятора.

Відзначається, що рішення знизити ставку майже до нуля було прийнято через економічного спаду на тлі коронавируса.

Ставка буде зберігатися, поки федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США не буде впевнений, що економіка зможе впоратися з останніми подіями.

"Коронавірус впливатиме на економічну активність в найближчому майбутньому і становити ризики для економічних перспектив. У світлі цих подій Комітет вирішив знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. Комітет розраховує зберегти цей цільовий діапазон до тих пір, поки не буде впевнений в тому, що економіка витримала останні події і знаходиться на шляху до досягнення своїх максимальних цілей в області зайнятості і стабільності цін ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для підтримки безперебійного функціонування ринків казначейських цінних паперів і іпотечних цінних паперів агентств, які відіграють центральну роль в потоках кредитів домашнім господарствам і підприємствам, в найближчі місяці ФРС свій портфель державних облігацій США щонайменше на 500 млрд доларів, а портфель іпотечних облігацій, що випускаються напівдержавними агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae і Freddie Mac, - щонайменше на 200 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла екстрене рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних. Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення ФРС. Він заявив, що це правильне рішення, однак недостатнє. Трамп вважає, що ФРС повинна знижувати ставки більш агресивно, оскільки США знаходяться в нерівних умовах порівняно з іншими країнами, де ставки нижчі.

Раніше країни G7 заявили про готовність зробити всі можливі кроки для захисту світової економіки від впливу коронавірусу. Як зазначалося в заяві, керівники фінансових органів уважно стежать за поширенням коронавирусной інфекції (COVID-19) та її впливом на ринки та економічні умови.