RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На фронте погиб журналист Дмитрий Бендиков

Фото: журналист Дмитрий Бендиков (facebook.com/media.1plus1)
Автор: Валерия Полищук

18 марта на войне погиб журналист Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал жизнь, выполняя боевое задание на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 1+1 media.

Бендиков был выпускающим редактором сайта TSN. Он присоединился к команде 1+1 media в июне 2023 года, а уже в июле 2024-го стал в ряды Сил безопасности и обороны Украины.

В прошлом Дмитрий Бендиков был частью команды РБК-Украина. Редакция РБК-Украина выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.

Фото: журналист Дмитрий Бендиков (facebook.com/media.1plus1)

Коллеги вспоминают Дмитрия как энергичного и жизнерадостного человека, который даже на передовой находил время поддержать друзей и поделиться историями со службы. Он любил журналистику и полностью отдавался своей работе.

"Наш Дима на щите. Это самые тяжелые слова, которые я должна сказать. Он отвоевывал кусок земли, где родился, и отдал за нее свою жизнь", - заявила руководитель сайта Светлана Панюшкина.

У Дмитрия осталась пожилая мама, Анна Семеновна. Ей можно помочь по этим реквизитам:

По данным Института массовой информации, Бедников стал 102 в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.

Потери среди журналистов

С начала полномасштабного российского вторжения многие украинские журналисты стали на защиту Украины. К сожалению, среди медийщиков есть погибшие - как украинцы, так и представители иностранных СМИ.

Напомним, на фронте погиб защитник Украины и режиссер монтажа Олег Сарело.

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине