На фронте погиб журналист Дмитрий Бендиков

Бендиков был выпускающим редактором сайта TSN. Он присоединился к команде 1+1 media в июне 2023 года, а уже в июле 2024-го стал в ряды Сил безопасности и обороны Украины.

В прошлом Дмитрий Бендиков был частью команды РБК-Украина. Редакция РБК-Украина выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.

Фото: журналист Дмитрий Бендиков (facebook.com/media.1plus1)

Коллеги вспоминают Дмитрия как энергичного и жизнерадостного человека, который даже на передовой находил время поддержать друзей и поделиться историями со службы. Он любил журналистику и полностью отдавался своей работе.

"Наш Дима на щите. Это самые тяжелые слова, которые я должна сказать. Он отвоевывал кусок земли, где родился, и отдал за нее свою жизнь", - заявила руководитель сайта Светлана Панюшкина.

У Дмитрия осталась пожилая мама, Анна Семеновна. Ей можно помочь по этим реквизитам:

https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер карты банка - 4441 1111 2246 4674

По данным Института массовой информации, Бедников стал 102 в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.