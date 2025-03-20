На фронте погиб журналист Дмитрий Бендиков

18 марта на войне погиб журналист Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал жизнь, выполняя боевое задание на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 1+1 media.
Бендиков был выпускающим редактором сайта TSN. Он присоединился к команде 1+1 media в июне 2023 года, а уже в июле 2024-го стал в ряды Сил безопасности и обороны Украины.
В прошлом Дмитрий Бендиков был частью команды РБК-Украина. Редакция РБК-Украина выражает соболезнования родным и близким Дмитрия.
Коллеги вспоминают Дмитрия как энергичного и жизнерадостного человека, который даже на передовой находил время поддержать друзей и поделиться историями со службы. Он любил журналистику и полностью отдавался своей работе.
"Наш Дима на щите. Это самые тяжелые слова, которые я должна сказать. Он отвоевывал кусок земли, где родился, и отдал за нее свою жизнь", - заявила руководитель сайта Светлана Панюшкина.
У Дмитрия осталась пожилая мама, Анна Семеновна. Ей можно помочь по этим реквизитам:
По данным Института массовой информации, Бедников стал 102 в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.
С начала полномасштабного российского вторжения многие украинские журналисты стали на защиту Украины. К сожалению, среди медийщиков есть погибшие - как украинцы, так и представители иностранных СМИ.
Напомним, на фронте погиб защитник Украины и режиссер монтажа Олег Сарело.
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