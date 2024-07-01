На фронте погиб волонтер и боевой медик из Великобритании Питер Фуше

Сообщение о смерти

О смерти парамедика сообщили на Facebook-странице благотворительного фонда Project Konstantin, соучредителем которого стал Фуше.

"На щите: Питер "Hasta La Vista" Фуше. С тяжелым сердцем сообщаем о смерти Пита, нашего дорогого директора и основателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непоколебимая преданность Питера своему делу, бесконечное сочувствие, а также чрезвычайная преданность Украине и ее народу повлияли на множество жизней.

Героизм британца не знал границ. Он спас более 200 раненых украинских бойцов, занимался эвакуацией мирных жителей из самых опасных прифронтовых городов и поселков, а также занимался доставкой гуманитарной помощи людям в этих населенных пунктах.

Питер Фуше (фото: facebook.com/projectkonstantin)

"Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были необычными и его действия навсегда будут запечатлены в наших сердцах. Пит был больше, чем лидером. Он был маяком надежды, настоящим героем и другом для всех. Его мудрость, сострадание и вера в Бога вдохновляли нас каждый день", - подчеркнули в Project Konstantin.

Почитая память павшего, в фонде добавили, что будут продолжать работу, которой так увлекался Фуше, будут продолжать "его наследие мужества и доброты, борьбы за то, что правильно".

"Покойся с миром, Питер. Мы знаем, что наш Небесный Отец принял тебя в Свои объятия. Твой героизм и вклад никогда не будут забыты. И мы сделаем все, чтобы это было не зря", - подытожили его коллеги.

Пост благотворительного фонда (скриншот: facebook.com/projectkonstantin)

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