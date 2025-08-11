На фронте погиб известный художник-анарихист Давид Чичкан

На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан. Он получил несовместимое с жизнью ранение, отражая штурм врага на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военнослужащих его бригады.
По словам его собратьев, художник получил ранение во время отражения штурма российской пехоты 8 августа. На следующее утро его сердце остановилось. Ему было 39 лет.
В сообщении отмечается, что Чичкан "всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями о политике, этике и социальной справедливости".
Соратники отметили умение Давида создавать вокруг себя уникальную атмосферу и быстро находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям.
"Он считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель - огромная потеря для нас", - отмечается в сообщении.
Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Илляховой.
Он не получил высшего художественного образования, последовательно развивал собственное творчество как инструмент социальной и политической критики.
Чичкан рассматривал искусство как средство изменений и поддержки рабочих слоев, подчеркивал, что создает работы прежде всего для работников, а себя определял словом "рисовальщик".
В своей деятельности он использовал графику, плакат, живопись, стрит-арт, перформанс и текст.
Чичкан был анархо-синдикалистом и выступал за децентрализацию и принципы солидарности.
"Анархистские убеждения - это мой эскапизм, удивительный мир и подушка в экзистенциальную яму, чтобы падать мягче", - описывал он свои убеждения.
Из-за своих политических работ и взглядов, выставки Чичкана подвергались цензуре и погромам.
Так, в 2017 году неизвестные в масках разгромили выставку "Утраченная возможность", посвященную войне и ситуации после Евромайдана в Украине.
В 2022 году была повреждена выставка "Ленты и треугольники", проходившая во Львовском муниципальном художественном центре.
А в 2024 году в Одесском национальном художественном музее отменили выставку Чичкана "С лентами и флагами".
Добавим, что в июне 2024 года на фронте в Донецкой области погиб артист, художник и стилист Артур Сниткус.