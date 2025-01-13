На фронте погиб известный фотограф и военный Руслан Ганущак

На фронте трагически погиб военный фотограф, оператор и военнослужащий Вооруженных сил Украины Руслан Ганущак из Ивано-Франковска. Он оставил после себя бесценный архив, который будет хранить историю борьбы Украины за свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение в Facebook пресс-секретаря Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Натальи Коцкович , которая была другом Руслана

"Погиб мой друг. Руслан Ганущак - это человек-легенда, и я хочу, чтобы о его работе ради победы знали все", - написала она.

Руслан, известный под позывным "Остап", начал свою деятельность в 2014 году как военный оператор, будучи бойцом батальона "Азов". Его объектив фиксировал события на Донбассе, в частности в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском и Марьинке. Он стал документалистом, который показывал мировые преступления российских военных.

Погиб фотограф и военный Руслан Ганущак (фото: Наталья Коцкович)

Среди его знаковых работ - фильм "Брат за брата" о грузинских добровольцах, который демонстрировался в США, Великобритании и других странах. В 2016 году он создал документальную ленту "Два дня в Иловайске", которая рассказывала о событиях в начале Иловайского котла.

В 2022 году, служа в 92-й механизированной бригаде ВСУ, Руслан продолжал свою миссию, документируя войну через фото и видео. Его работы стали свидетельством героизма украинских воинов и трагедии войны. Год назад в Ивано-Франковске состоялась выставка его фотографий, которая открыла для многих зрителей правду о событиях на фронте.

Погиб фотограф и военный Руслан Ганущак (фото: Наталья Коцкович)