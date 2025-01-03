На фронте погиб украинский военный и техник освещения Иннокентий Запоточный

По ее словам, в начале следующей недели состоится кремация, а затем - вечер памяти, посвященный жизни Иннокентия.

"Спасибо нашему светлому близкому человеку за дружбу, сотрудничество, защиту и пример невероятного человека. Лети дальше, потому что как ты говорил: "тут фсьо, фатит", - написала она, обращаясь к погибшему.

Свои соболезнования выразила и HR-директор PATRIOT Rental и основательница Film Crew Academy Анна Устенко.

"Кеша. Вчера погиб Иннокентий Запоточный, наш ТОП гафер PATRIOT Rental. Сердце на куски! Честь! Всегда вспоминаем тебя...", - написала она, поделившись болью от потери коллеги и друга.

Иннокентий Запоточный запомнился своим друзьям и коллегам не только как профессионал своего дела, но и как человек с большим сердцем, чья преданность делу вдохновляла многих.