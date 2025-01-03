На фронте погиб украинский военный и техник освещения Иннокентий Запоточный

Во время выполнения боевого задания 2 января 2025 года погиб украинский военнослужащий Иннокентий Запоточный. Он также был главным техником по освещению на съемочных площадках компании PATRIOT Rental и команды Film Crew.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его подругу Наталью Тренину.
По ее словам, в начале следующей недели состоится кремация, а затем - вечер памяти, посвященный жизни Иннокентия.
"Спасибо нашему светлому близкому человеку за дружбу, сотрудничество, защиту и пример невероятного человека. Лети дальше, потому что как ты говорил: "тут фсьо, фатит", - написала она, обращаясь к погибшему.
Свои соболезнования выразила и HR-директор PATRIOT Rental и основательница Film Crew Academy Анна Устенко.
"Кеша. Вчера погиб Иннокентий Запоточный, наш ТОП гафер PATRIOT Rental. Сердце на куски! Честь! Всегда вспоминаем тебя...", - написала она, поделившись болью от потери коллеги и друга.
Иннокентий Запоточный запомнился своим друзьям и коллегам не только как профессионал своего дела, но и как человек с большим сердцем, чья преданность делу вдохновляла многих.
Ранее РБК-Украина писало, что защищая Украину, на фронте погиб военнослужащий ВСУ и режиссер монтажа проекта "Реальная история" Олег Сарело. Об этом 9 декабря сообщила команда проекта. Олег вырос в Приморске, городе неподалеку от Бердянска, который сейчас находится под временной оккупацией.
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