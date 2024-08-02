На фронте погиб тренер по тхэквондо из Луцка Тарас Пархомук

На фронте, защищая Украину, погиб тренер по тхэквондо из Луцка Тарас Пархомук.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.

Что известно о смерти Тараса Пархомука

О гибели защитника Украины сообщили в Федерации тхэквондо Украины.

"Грустная весть всколыхнула семью тхэквондо (Всемирную федерацию тхэквондо). Со скорбью сообщаем, что защищая Украину от российских захватчиков, во время выполнения боевой задачи погиб наш коллега, тренер из г. Луцк Тарас Пархомук", - говорится в сообщении федерации.

Уточняется, что поддержать жену и дочь павшего бойца можно по следующим реквизитам: 5168745177647234 (Пархомук Ольга).

"Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким! Вечная Слава Герою Украины", - подытожили в федерации.

Сообщения о гибели Пархомука (скриншот: facebook.com/groups/Taekwondo.WTF.Ukraine)

В Луцком городском совете уточнили, что Пархомук Тарас Григорьевич родился 15 июля 1992 года и был жителем села Забороль Луцкой городской территориальной общины.

Отмечается, что он проходил военную службу по контракту - в составе воинской части Национальной гвардии Украины (НГУ) в должности командира отделения инструкторов (инструктор) секции подготовки.

"Младший лейтенант Тарас Пархомук погиб 25 июля во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - рассказали в городском совете.

Отпевание павшего защитника состоится в субботу, 3 августа, в 10:30 - в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке.

Похоронят Пархомука на кладбище в селе Забороль.

"Искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память, честь и уважение Герою", - подытожили в Луцком горсовете.

Пост городского совета Луцка (скриншот: facebook.com/lutskrada)