На фронте погиб сооснователь подразделения "Гострі Картузи"

На фронте погиб командир и соучредитель боевой группы "Гострі Картузи" второго отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Антон Спицын. Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его брата Александра в Facebook.

"Сегодня для меня самый черный и тяжелый день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Ближайший и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем. В бою получил ранения, несовместимые с жизнью, и навсегда ушел на небеса. Спи спокойно, брат", - написал он.

Вместе с тем в Центре специального назначения НГУ "Омега" сообщили, что Спицын родился и вырос в Харьковской области. До полномасштабного вторжения имел собственный строительный бизнес, занимался благотворительной деятельностью - бесплатно преподавал английский язык детям-сиротам, за свой счет осуществил ремонт в детском психоневрологическом санатории.

Фото: Антон и Александр Спицыны (Facebook)

Боевая группа "Острые козырьки"

"Гострі Картузи" - боевая группа ударных беспилотников в составе спецподразделения Нацгвардии "Омега", созданная в Харькове. Сейчас воины подразделения уничтожают противника и обороняют украинские территории в районе Липцев на Харьковском направлении.