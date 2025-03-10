На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 лет

9 марта на фронте погиб скульптор и сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" 25-летний Тарас Шевченко. Он стал на защиту Украины вместе с отцом еще в начале полномасштабного вторжения России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника нацпарка Ивана Русева в Facebook.
"Не стало молодого, невероятно светлого человека, выдающегося скульптора украинской Бессарабии. Его убила война, на которую для защиты страны он сразу пошел вместе с отцом Александром, как только вторглось в нашу страну рашистское нашествие", - написал Русев.
Также он добавил, что несколько лет назад в нацпарке на участке "Тузловская Амазония", что на бывшем месте военного полигона, установили скульптуру пеликана "Дедал", автором которой является Тарас Шевченко.
"Арт-объект сделан из гипса, размером реальной птицы, что демонстрирует его величие. Потом Тарас еще сделал скифскую бабу и сурка. Удивительные скульптуры - память о невероятно творческом и талантливом человеке, которого убила проклятая война", - отметил Русев.
Читайте также о том, что на фронте погиб комбат 37-й бригады Владимир "Золотой" Стогний. Он защищал Украину с 2015 года.
Ранее мы рассказывали историю двух братьев Романа и Василия Ратушных, которые погибли в борьбе за Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.