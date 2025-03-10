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На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 лет

Понедельник 10 марта 2025 15:51
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На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 лет Скульптор Тарас Шевченко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

9 марта на фронте погиб скульптор и сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" 25-летний Тарас Шевченко. Он стал на защиту Украины вместе с отцом еще в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника нацпарка Ивана Русева в Facebook.

Что известно о погибшем Герое

"Не стало молодого, невероятно светлого человека, выдающегося скульптора украинской Бессарабии. Его убила война, на которую для защиты страны он сразу пошел вместе с отцом Александром, как только вторглось в нашу страну рашистское нашествие", - написал Русев.

Также он добавил, что несколько лет назад в нацпарке на участке "Тузловская Амазония", что на бывшем месте военного полигона, установили скульптуру пеликана "Дедал", автором которой является Тарас Шевченко.

На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 летТарас Шевченко (фото из открытых источников)

На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 летТарас Шевченко погиб 9 марта (фото: Facebook/Ivan Rusev)

"Арт-объект сделан из гипса, размером реальной птицы, что демонстрирует его величие. Потом Тарас еще сделал скифскую бабу и сурка. Удивительные скульптуры - память о невероятно творческом и талантливом человеке, которого убила проклятая война", - отметил Русев.

На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 летТарас Шевченко на открытии скульптуры пеликана (фото: Facebook/Тузловские лиманы)

На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 лет

На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 летСкульптуры Тараса Шевченко (фото: Facebook/Ivan Rusev)

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