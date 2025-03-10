На фронте погиб скульптор Тарас Шевченко. Ему было всего 25 лет

9 марта на фронте погиб скульптор и сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы" 25-летний Тарас Шевченко. Он стал на защиту Украины вместе с отцом еще в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника нацпарка Ивана Русева в Facebook .

Что известно о погибшем Герое

"Не стало молодого, невероятно светлого человека, выдающегося скульптора украинской Бессарабии. Его убила война, на которую для защиты страны он сразу пошел вместе с отцом Александром, как только вторглось в нашу страну рашистское нашествие", - написал Русев.

Также он добавил, что несколько лет назад в нацпарке на участке "Тузловская Амазония", что на бывшем месте военного полигона, установили скульптуру пеликана "Дедал", автором которой является Тарас Шевченко.

Тарас Шевченко (фото из открытых источников)

Тарас Шевченко погиб 9 марта (фото: Facebook/Ivan Rusev)

"Арт-объект сделан из гипса, размером реальной птицы, что демонстрирует его величие. Потом Тарас еще сделал скифскую бабу и сурка. Удивительные скульптуры - память о невероятно творческом и талантливом человеке, которого убила проклятая война", - отметил Русев.

Тарас Шевченко на открытии скульптуры пеликана (фото: Facebook/Тузловские лиманы)

Скульптуры Тараса Шевченко (фото: Facebook/Ivan Rusev)