На фронте погиб еще один украинский журналист

Андрей Топчий был военнослужащим ВСУ и боевым медиком стрелкового батальона. Ему было 38 лет.

Медийщик стал на защиту Украины еще в 2014 году. В ходе АТО он получил звание сержанта.

Журналист погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Роботино.

Андрей Топчий был автором материалов на историческую тематику и интервью с учеными в газете "ФАКТЫ". До этого являлся журналистом издания "Телеграф".

Фото: на фронте погиб журналист Андрей Топчий (t.me/verkhovnaradaukrainy)