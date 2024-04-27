На фронте погиб еще один украинский журналист

Украинский журналист Андрей Топчий погиб на войне. Медийщик погиб при выполнении боевого задания в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины в Telegram.
Андрей Топчий был военнослужащим ВСУ и боевым медиком стрелкового батальона. Ему было 38 лет.
Медийщик стал на защиту Украины еще в 2014 году. В ходе АТО он получил звание сержанта.
Журналист погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Роботино.
Андрей Топчий был автором материалов на историческую тематику и интервью с учеными в газете "ФАКТЫ". До этого являлся журналистом издания "Телеграф".
Фото: на фронте погиб журналист Андрей Топчий (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения многие украинские журналисты стали на защиту Украины. К сожалению, среди медийщиков есть потери, не только среди украинских, но и среди иностранных.
По последним данным, с 2014 по 2024 годы россияне убили 83 представителя СМИ в Украине. С начала полномасштабной войны погибли не менее 77 журналистов.
Напомним, в январе 2024 года журналист "Радио Свободы" попал под обстрел на юге Украины.
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