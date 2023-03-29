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На фронте погиб лётчик-истребитель Денис Кирилюк, - Минобороны

Фото: на фронте погиб пилот Денис Кирилюк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во вторник, 28 марта, на фронте погиб заместитель командира 831 авиационной эскадрильи бригады тактической авиации майор Денис Кирилюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наМинистерство обороны Украины.

"Мы тебя никогда не забудем. 80 боевых вылетов, 70 из которых – во время полномасштабного вторжения. Орден "За мужество" III степени получил в августе 2022 года", - написали в Минобороны.

Напомним, что на днях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Те Тай, который был добровольцем, защищавшим Украину.

Также мы сообщали, что в районе Бахмута погиб доброволец из Эстонии.

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