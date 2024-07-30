На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно

Защищая Украину на фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе.
РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.
О гибели воина стало известно из сообщений его знакомых и побратимов в социальных сетях.
"Мой Бондо пропал. Он пал в бою, как герой. Он сражался до последней пули", - говорится в сообщении Вано Надирадзе в Facebook.
Публикация Вано Надирадзе (скриншот: facebook.com/Вано Надірадзе)
"На фронте погиб грузинский доброволец. Грузинский боец Бондо Гагнидзе погиб в результате пулевого ранения во время прямого столкновения с российскими военнослужащими в Донецкой области", - подтвердил несколько позже автор цифрового контента Отар Гаврилович на своей странице в Facebook.
Уточняется, что мужчина воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.
"Светлая и вечная память Герою. Глубокие соболезнования родным и близким.
Светлая память всем павшим за Украину Героям", - заключается в сообщении.
Пост Отара Гавриловича (скриншот: facebook.com/otar.gavrilovich)
На персональной странице Бондо Гагнидзе люди вспоминают его теплыми и искренними словами:
Бондо Гагнидзе положил жизнь за Украину (скриншот: facebook.com/bondogagnidze)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронка.
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