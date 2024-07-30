На фронте погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе: что известно

Что известно о смерти Бондо Гагнидзе

О гибели воина стало известно из сообщений его знакомых и побратимов в социальных сетях.

"Мой Бондо пропал. Он пал в бою, как герой. Он сражался до последней пули", - говорится в сообщении Вано Надирадзе в Facebook.

Публикация Вано Надирадзе (скриншот: facebook.com/Вано Надірадзе)

"На фронте погиб грузинский доброволец. Грузинский боец Бондо Гагнидзе погиб в результате пулевого ранения во время прямого столкновения с российскими военнослужащими в Донецкой области", - подтвердил несколько позже автор цифрового контента Отар Гаврилович на своей странице в Facebook.

Уточняется, что мужчина воевал в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

"Светлая и вечная память Герою. Глубокие соболезнования родным и близким.

Светлая память всем павшим за Украину Героям", - заключается в сообщении.

Пост Отара Гавриловича (скриншот: facebook.com/otar.gavrilovich)

На персональной странице Бондо Гагнидзе люди вспоминают его теплыми и искренними словами:

"Вечная память! Герою Украины! Герою Грузии!"

"Мой друг и сообщник преступления. Самый крутой грузин"

"Пусть Господь упокоит вашу смелую душу!..."

"Пусть душа твоя покоится с миром. Слава героям!"

"Бондо, если бы я не знала тебя, твоя трагедия разбила мне сердце. Пусть твоя патриотическая душа покоится с миром"

"Покойся с миром, настоящий мужественный мужчина. Мои соболезнования родным. Сердце разрывается"

"Герой - это слово, которое тебе подходит. Бондо бро"

Бондо Гагнидзе положил жизнь за Украину (скриншот: facebook.com/bondogagnidze)