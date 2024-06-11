На фронте погиб артист, художник и стилист Артур Сниткус

Сообщение о гибели

О трагической гибели артиста стало известно из сообщений в социальных сетях. Одним из первых об этом написал городской глава Тернополя Сергей Надал.

"С глубокой грустью сообщаем, что погиб во время защиты Украины воин Сниткус Артур Романович (13.05.1988 г.р.)", - написал чиновник.

По его словам, герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Сочувствуем всем родным и близким защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память нашему защитнику!" - подытожил мэр города.

Публикация Сергея Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

По словам художника и фотографа Александра Курмаза, Артур во время первой случайной, но очень яркой встречи в 2011 году, сразу же поразил его своим непревзойденным чувством юмора, открытостью и артистизмом.

"Мы время от времени пересекались на разных событиях, не были близки, но всегда весело проводили время вместе. Рядом с ним всегда было тепло и уютно. Человек незаурядной судьбы, яркий, харизматичный, талантливый, провоцирующий, настоящий артист со всеми присущими для такого человека преимуществами и недостатками", - рассказал мужчина и поблагодарил сержанта Сниткуса за службу.

Пост Александра Курмаза (скриншот: facebook.com/sashakurmaz)

"Артурчик, отдыхай с миром и мощью. Ты наш душевный легендарный ангел. Икона украинского квир-подполья. Твой прекрасный голос всегда был полон энергии и сил, которые мы навсегда сохраним в наших сердцах в память о тебе", - добавила Наталья Мартыненко.

Она опубликовала также ряд фото и видео со Сниткусом.

Жизнь и достижения Артура Сниткуса

Артур Сниткус родился 13 мая 1988 года в городе Тернополь.

Со временем стал ярким представителем украинского квир-андеграунда (людей, не являющихся гетеросексуальными или цисгендерными).

В своем творчестве Сниткус проявлял себя как открытая квир-персона. Постоянно приобщался к разным художественным мастерским в Киеве, Одессе и других городах.

Артур был не только художником или артистом, но и стилистом.

"В прадавние тернопольские годы он работал со мной как стилист. Сделал из меня блондинку, а потом, постепенно, рыжую, какой я и осталась. Ругал за то, что ленюсь делать макияж. Обожал вечеринки, клубную культуру и "вотето все" (тогда, когда это еще нравилось и мне). Был таким котиком-котиком", - поделилась воспоминаниями в своем Facebook медиатренер Ольга Юркова.

"Ты навсегда останешься человеком, который хакнул эту жизнь раньше нас всех. Люблю очень", - добавила в своем Instagram Марианна Шильман и опубликовала "нарезку" из фотографий Снитскуса.