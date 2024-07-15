На фронте погиб артист "Дикого театра" Николай Ленок
На фронте под Часовым Яром погиб музыкант и артист Николай Ленок.
РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагического события.
Сообщение о смерти
О смерти артиста сообщил "Дикий театр" на своей странице в Facebook.
"С грустью сообщаем о том, что на фронте под Часовым Яром погиб наш гармонист Николай Ленок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина неизменно выступал в составе троистых музыкантов в спектакле "Червоне, чорне і знову червоне" режиссера Максима Голенко (анархического вестерна, впервые показанного в 2020 году).
"Светлый человек, достойный мужчина, искренний патриот. Почет и светлая память", - подчеркнули его коллеги из цивильной жизни.
В театре сообщили также, что у артиста остались жена и двое малолетних детей.
Помочь семье павшего защитника можно по реквизитам карты жены Николая - Олеси Ленок - 5457 0822 9664 4615.
Публикация "Дикого театра" (скриншот: facebook.com/wildtheatre.ua)
Отметим, что украинский независимый "Дикий театр" был создан в Киеве в 2016 году и не имеет постоянной базы - представления проводятся на разных локациях. Они направлены на провокацию и диалог со зрителем, поднятие остро социальных вопросов.
Привлекая молодых художников, режиссеров, актеров, композиторов, переводчиков и видеомейкеров, заведение экспериментирует в форме драматического и иммерсионного театра.
Его представления создаются по произведениям современных украинских и зарубежных авторов и часто имеют возрастные ограничения.
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