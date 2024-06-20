RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх

Виталию Болюху было 42 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Харьковской области во время боевого задания погиб 42-летний военный Болюх "Савич" Виталий - экс-борец по греко-римской борьбе, родом из Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Федерация греко-римской борьбы г. Тернополь в Facebook.

Защитник погиб во время боевой задачи

"Грустное известие для борцовской семьи Тернополя. 12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб воспитанник "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР - Болюх (Савич) Виталий Андреевич. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям", - говорится в сообщении.

Об обстоятельствах гибели, месте и времени захоронения в Федерации не уточнили.

 Виталий погиб во время выполнения боевого задания (фото: facebook.com/wrestling.ternopil)

Под сообщением о гибели Героя знакомые и друзья Виталия, а также неравнодушные украинцы оставляют скорбные комментарии.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Виталия (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПогиб