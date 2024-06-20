На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх

Защитник погиб во время боевой задачи

"Грустное известие для борцовской семьи Тернополя. 12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб воспитанник "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР - Болюх (Савич) Виталий Андреевич. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям", - говорится в сообщении.

Об обстоятельствах гибели, месте и времени захоронения в Федерации не уточнили.

Виталий погиб во время выполнения боевого задания (фото: facebook.com/wrestling.ternopil)

Под сообщением о гибели Героя знакомые и друзья Виталия, а также неравнодушные украинцы оставляют скорбные комментарии.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Виталия (скриншот)