На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх
В Харьковской области во время боевого задания погиб 42-летний военный Болюх "Савич" Виталий - экс-борец по греко-римской борьбе, родом из Тернопольской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Федерация греко-римской борьбы г. Тернополь в Facebook.
Защитник погиб во время боевой задачи
"Грустное известие для борцовской семьи Тернополя. 12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб воспитанник "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР - Болюх (Савич) Виталий Андреевич. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям", - говорится в сообщении.
Об обстоятельствах гибели, месте и времени захоронения в Федерации не уточнили.
Виталий погиб во время выполнения боевого задания (фото: facebook.com/wrestling.ternopil)
Под сообщением о гибели Героя знакомые и друзья Виталия, а также неравнодушные украинцы оставляют скорбные комментарии.
Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Виталия (скриншот)
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