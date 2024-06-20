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На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх

Четверг 20 июня 2024 15:50
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На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх Виталию Болюху было 42 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Харьковской области во время боевого задания погиб 42-летний военный Болюх "Савич" Виталий - экс-борец по греко-римской борьбе, родом из Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Федерация греко-римской борьбы г. Тернополь в Facebook.

Защитник погиб во время боевой задачи

"Грустное известие для борцовской семьи Тернополя. 12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб воспитанник "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР - Болюх (Савич) Виталий Андреевич. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям", - говорится в сообщении.

Об обстоятельствах гибели, месте и времени захоронения в Федерации не уточнили.

На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх Виталий погиб во время выполнения боевого задания (фото: facebook.com/wrestling.ternopil)

Под сообщением о гибели Героя знакомые и друзья Виталия, а также неравнодушные украинцы оставляют скорбные комментарии.

На фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Виталия (скриншот)

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