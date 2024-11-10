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На фронте погиб 22-летний британец, который защищал Украину

Воскресенье 10 ноября 2024 19:13
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На фронте погиб 22-летний британец, который защищал Украину Фото: Каллум Тиндал-Дрейлер (из соцсетей)
Автор: Эдуард Ткач

На войне в Украине погиб 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, который защищал нашу страну от врага. Он являлся военным Интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание пишет, что Тиндал-Дрейлер погиб во время обороны наблюдательного пункта во вторник, 5 ноября. Других подробностей его смерти пока нет.

До того, как присоединиться к защите Украины от российского агрессора, британский гражданин закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Британии.

В соцсетях мать погибшего написала, что взвод называет его "героем" и "самым храбрым из всех".

"22 года - это молодой возраст. Но ты жил и умер, следуя своему сердцу, душе и моральным принципам. Покойся с миром и помогай присматривать за теми, кто ушел из жизни", - добавила Каллума Кэролайн Тиндал.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что готовы оказать семье погибшего необходимую помощь.

Напомним, около недели назад стало известно, что в войне за Украину погиб тайваньский воин-доброволец. Известно, что смерть спецназовца связана с вражеским обстрелом. Он стал вторым гражданином Тайваня, который погиб на украинском поле боя.

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