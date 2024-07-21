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На фронте в Украине погиб доброволец из Польши

Фото: доброволец из Польши Томаш Секала погиб в Украине (pap.pl)
Автор: Наталия Гурковская

На войне в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши Томаш Секала. С ним простились на Байковом кладбище в Киеве 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Военный принадлежал к Легиону интернациональной территориальной обороны.

"Секала родился 1 сентября 2001 года. Осенью 2023 года вступил в легион. Погиб на поле боя 13 июля в поселке Диброва Северодонецкого района Луганской области", - пишет издание.

Похоронят воина в Польше.

Гибель добровольцев из других стран на войне в Украине

Уже известно о большом количестве случаев гибели добровольцев из других страан в Украине. Буквально на днях сообщалось, что в боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Он скончался в Львовском военном госпитале после ранения.

Добавим, что в июне на войне в Украине погибли доброволец из Нидерландов и эстонский доброволец Мартин Яэгер. Последний стал третим гражданином Эстонии, который погиб, защищая Украину. Кроме того, в июне стало известно о гибели на фронте добровольца из Чехии.

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