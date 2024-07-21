На фронте в Украине погиб доброволец из Польши

Гибель добровольцев из других стран на войне в Украине

Уже известно о большом количестве случаев гибели добровольцев из других страан в Украине. Буквально на днях сообщалось, что в боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Он скончался в Львовском военном госпитале после ранения.

Добавим, что в июне на войне в Украине погибли доброволец из Нидерландов и эстонский доброволец Мартин Яэгер. Последний стал третим гражданином Эстонии, который погиб, защищая Украину. Кроме того, в июне стало известно о гибели на фронте добровольца из Чехии.

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