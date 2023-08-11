RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На фронте подстрелили свои же. Боевика "ДНР" приговорили к 12 годам заключения

Фото: боевика "ДНР" приговорили к 12 годам заключения (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Гражданин России, по собственной инициативе вступивший в батальон "Восток" "ДНР" приговорен к 12 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, в ряды бойцов "ДНР" уроженец города Ростова-на-Дону вступил в феврале 2015 года. В начале он совершал боевое дежурство на одном из блокпостов Ясиноватой. Также патрулировал населённый пункт и охранял казармы своего подразделения.

Позже он перешел в 100 ОМСБр, в составе которой на протяжении семи месяцев воевал против ВСУ вблизи города Марьинка и пгт Александровки Марьинского района. Там на одной из позиций он был ранен своими же.

Через несколько лет он снова вернулся на фронт и вступил в зенитно-артиллерийский взвод батальона территориальной обороны в Ясиноватой. В его обязанности входило также отслеживание и сбивание разведывательных дронов.

Однако он не смог успешно выполнить поставленную задачу, поэтому его отправили на передовые позиции в Ясиноватском районе. Там в июле 2023 задержали.

Приговоры для предателей и коллаборантов в Украине

Ранее сообщалось, что житель Краматорска Донецкой области приговорен к 9 годам заключения за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.

Также коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРВойна России против Украины