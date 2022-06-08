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На фронті випробовують "трубу розвідника": для чого потрібне обладнання

Фото: на фронті випробовають "трубу розвідника" (gur.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Фонд “Повернись живим” випробовує на фронті "відеотрубу розвідника". Вона дозволить зменшити кількість втрат через атаки ворожих снайперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Наразі на передовій випробовують п’ять таких дослідних пристроїв, - йдеться в повідомленні.

В ГУР додають, що на відміну від подібних радянських засобів спостереження зазначений прилад має камеру з широким кутом огляду та екран з великою роздільною здатністю.

Як повідомлялося, українські військові, які зараз проходять навчання з оволодіння західною зброєю, закінчили теоретичну частину та перейшли до практики. Наразі вчаться стріляти з гаубиць PzH 2000.

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