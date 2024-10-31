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Из hero to zero. Первая ракетка мира опозорилась в другом виде спорта: видео

Фото: Арина Соболенко не стала бы футбольной звездой (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко не справилась с футбольным вызовом во время промо-мероприятий перед WTA Finals-2024. Видео бесславия выложила в сеть туниска Онс Жабер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X спортсменки.

26-летняя белоруска не поладила с мячом больше теннисного. Первую ракетку мира пригласили продемонстрировать футбольные навыки.

Соболенко вызов приняла, но "челлендж" провалила. Вместо удара в одно из отверстий в воротах она попала прямо в голову девушке-фотографу. Теннисистка сразу побежала извиниться, но репортер заверила, что с ней все в порядке.

"Наш номер один в мире Арина Соболенко наносит серьезный вред в Эр-Рияде", – подписала видео Жабер, добавив смайлики смеха сквозь слезы.

 

 

 

Арина Соболенко на WTA Finals-2024

Белоруска приехала на Итоговый турнир в статусе первой ракетки мира. Две недели назад она обошла в классификации польскую теннисистку Игу Свентек.

Соболенко попала в "фиолетовую" группу соревнований. Там ее соперницами будут итальянка Жасмин Паолини, Елена Рыбакина из Казахстана и китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. В полуфинал пробьются две лучшие теннисистки квартета.

Соболенко в четвертый раз подряд вышла на WTA Finals. Наивысшим ее достижением остается проигранный француженке Каролин Гарсии финал 2022 года.

К слову, ранее Людмила Киченок получила соперниц на WTA Finals-2024 в паре с Остапенко.

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