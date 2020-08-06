На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили коронавірус

На флагмані українських Військово-морських Сил - фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" виявлено хворого коронавірусом. Моряків відправили на карантин.

Про це повідомляє видання "Думська".

Наголошується, що близько 30 моряків зараз розміщені в ангарі фрегата.

Крім того, підозра на COVID-19 є і в одного з моряків зі рятувального корабля "Олександр Охрименко".

Нагадаємо, станом на 6 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 1 318 осіб.

Зазначимо, з понеділка карантин можуть посилити в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях, поки вони знаходяться в зеленій зоні.

Раніше повідомлялося, що станом на середу, 5 липня, в Україні до послаблення карантину не готові 11 областей і Київ.