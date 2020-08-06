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На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили коронавірус

Одеса, Четвер 06 серпня 2020 10:18
На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили коронавірус
Фото: фрегат (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Моряків відправили на карантин

На флагмані українських Військово-морських Сил - фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" виявлено хворого коронавірусом. Моряків відправили на карантин.

Про це повідомляє видання "Думська".

Наголошується, що близько 30 моряків зараз розміщені в ангарі фрегата.

Крім того, підозра на COVID-19 є і в одного з моряків зі рятувального корабля "Олександр Охрименко".

Нагадаємо, станом на 6 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 1 318 осіб.

Зазначимо, з понеділка карантин можуть посилити в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях, поки вони знаходяться в зеленій зоні.

Раніше повідомлялося, що станом на середу, 5 липня, в Україні до послаблення карантину не готові 11 областей і Київ.

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