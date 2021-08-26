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Фрегат США підірвали ракетами та авіабомбами під час навчань: з'явилось відео

Автор: Анастасія Рокитна

США провели масштабні військові навчання Large Scale Exercise 2021 у Тихому океані. В ході навчань рознесли на шматки фрегат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на YouTube-канал ВМС США.

Військові підірвали списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry. Йому завдали кілька ракетних ударів, після чого по ньому випустили торпеду Mark 48. В результаті обстрілу корабель розколовся навпіл і затонув.

Удари по фрегату наносилися за допомогою протикорабельних ракет UGM-84 Harpoon та керованих авіабомб AGM-154 (JSOW).

Разом з тим, американські морські піхотинці випробували запуск протикорабельних ракет NSM (Naval Strike Missile) з нових безпілотних наземних пускових установок NMESIS.

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