ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фрегат США підірвали ракетами та авіабомбами під час навчань: з'явилось відео

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 26 серпня 2021 11:23
Фрегат США підірвали ракетами та авіабомбами під час навчань: з'явилось відео Фото: у США рознесли фрегат під час військових навчань ()
Автор: Анастасія Рокитна

США провели масштабні військові навчання Large Scale Exercise 2021 у Тихому океані. В ході навчань рознесли на шматки фрегат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на YouTube-канал ВМС США.

Військові підірвали списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry. Йому завдали кілька ракетних ударів, після чого по ньому випустили торпеду Mark 48. В результаті обстрілу корабель розколовся навпіл і затонув.

Удари по фрегату наносилися за допомогою протикорабельних ракет UGM-84 Harpoon та керованих авіабомб AGM-154 (JSOW).

Разом з тим, американські морські піхотинці випробували запуск протикорабельних ракет NSM (Naval Strike Missile) з нових безпілотних наземних пускових установок NMESIS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути