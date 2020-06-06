Французькі військові вбили лідера "Аль-Каїди в Магрибі

Спеціальний підрозділ Збройних сил Франції ліквідував ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба". Операція пройшла на півночі Малі.

Про це в Twitter повідомила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

"3 червня французькі збройні сили при підтримці своїх партнерів нейтралізували еміра Аль-Каїда в Ісламському Магрибі (АКІМ), Абдельмалека Друкделя і кількох його близьких співробітників під час операції в північній частині Малі", - повідомила міністр.

Вона також додала, що Друкдель був членом керівного комітету "Аль-Каїди" і керував групами бойовиків в північній Африці.

Нагадаємо, наприкінці лютого "Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого засновника в Ємені.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена.