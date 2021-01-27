Французька фармацевтична компанія допоможе Pfizer з постачаннями вакцини в ЄС

Французька фармацевтична компанія Sanofi надасть допомогу компанії Pfizer з постачаннями вакцини від коронавірусу в Європейський союз. З літа Sanofi планує виробляти більш як 125 мільйонів доз вакцини Pfizer для ЄС.
Про це повідомляє прес-служба Sanofi.
Відповідну угоду було укладено між компаніями у вівторок, 27 січня.
"Попри те, що кампанії вакцинації почалися по всьому світу, можливість отримати уколи обмежується меншими, ніж очікувалося, запасами і затримкою термінів затвердження через брак продукції. Ми прийняли рішення підтримати BioNTech і Pfizer у виробництві вакцини проти COVID-19, щоб допомогти задовольнити глобальні потреби", - заявили в Sanofi.
Для виробництва вакцин Pfizer буде використовуватися завод Sanofi в німецькому Франкфурті.
Нагадаємо, минулого тижня Pfizer тимчасово скоротив поставки своєї вакцини проти коронавірусу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.
Також затримки з поставками вакцини в ЄС заявили в AstraZeneca.
В результаті Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни.