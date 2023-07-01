Во французском Лионе неизвестный стрелял в полицейских, есть раненые

Во Франции уже четвертую ночь продолжаются массовые беспорядки из-за смерти 17-летнего парня, застреленного во время дорожного контроля.

Этой ночью в Лионе произошла стрельба. Неизвестный обстрелял сотрудников полиции.

По информации французских СМИ, нападающий ехал на скутере и во время этого выстрелил из длинного ружья в правоохранителей, охранявших площадь Ги Моке. По предварительным данным, злоумышленник ранил четырех полицейских. Другие издания пишут о семи раненых, которых госпитализировали.

Также ночью в Лионе протестующие забросали полицию зажигательными снарядами, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. В результате инцидента десять полицейских получили ранения, четверо госпитализированы.

Что этому предшествовало

Протесты во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши. Трагедия произошла утром 26 июня.

Погибший был за рулем и нарушил дорожные правила. Полиция утверждает, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Но эта версия была опровергнута из-за видео, снятого очевидцами.

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