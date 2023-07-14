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Во Франции журналиста AFP, погибшего на войне в Украине, наградили высшим орденом

Фото: журналиста AFP Армана Солдина наградили во Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Журналиста AFP Армана Солдина, погибшего на войне в Украине, наградили во Франции высшим государственным орденом за заслуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон своим указом в четверг, 13 июля, присвоил журналисту орден кавалера Почетного легиона. Это самая высокая государственная награда Франции.

"Благодаря своей силе характера, своему путешествию и драйву Арман Солдин воплотил страсть вашей редакции - страсть доносить правду, рассказывать истории и собирать свидетельства. Это было пристрастие к делу: обязанности информировать", - написал Макрон в своем письме, посланном AFP в мае.

Трагическая гибель журналиста

Арман Солдин был видеокоординатором французского издания AFP в Украине. Он регулярно бывал на фронте, в частности, на востоке и юге Украины. Также журналист помогал в эвакуации животных в Украине.

Солдин погиб 9 мая 2023 года от ракетного удара россиян вблизи Часового Яра в Донецкой области. Журналисту было 32 года.

Во Франции из-за гибели корреспондента начали расследование. Им занимается отдел, специализирующийся на преступлениях против человечности.

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