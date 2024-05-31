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Во Франции задержали чеченца, который планировал теракт на Олимпиаде, - СМИ

Иллюстративное фото: французские правоохранители предотвратили теракт на Олимпиаде (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Французские правоохранители задержали 18-летнего чеченца, который, вероятно, хотел совершить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Издание со ссылками на источники сообщило о том, что злоумышленник был задержан 22 мая. Он хотел совершить теракт во французском городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады. 

Журналисты уточняют, что чеченец готовил теракт на футбольном стадионе "Жоффруа Гишар", его целью должны были стать футбольные зрители и сотрудники полиции. 

Источник BFMTV отметил, что подозреваемого задержали, когда он находился дома. В ходе обыска у него на компьютере обнаружили фото стадиона в Сент-Этьене, а на телефоне были видео с этим же стадионом. 

18-летний чеченец приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году. Он отрицает свою причастность к подготовке теракта. 

К слову, 27 июля сборная Украины по футболу должна сыграть в Сент-Этьене против сборной Марокко. Украинские футболисты впервые принимают участие Олимпиаде. 

Что предшествовало

Напомним, во Франции в этом году пройдет Олимпиада. Церемония открытия состоится 26 июля.

Чиновники Франции неоднократно выражали обеспокоенность безопасностью Олимпиады, особенно на фоне недавнего теракта в торговом центре под Москвой.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обещал, что для обеспечения безопасности на Олимпиаде подготовят полицию, жандармов, префектов и спецслужбы.

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