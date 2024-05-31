Во Франции задержали чеченца, который планировал теракт на Олимпиаде, - СМИ

Издание со ссылками на источники сообщило о том, что злоумышленник был задержан 22 мая. Он хотел совершить теракт во французском городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.

Журналисты уточняют, что чеченец готовил теракт на футбольном стадионе "Жоффруа Гишар", его целью должны были стать футбольные зрители и сотрудники полиции.

Источник BFMTV отметил, что подозреваемого задержали, когда он находился дома. В ходе обыска у него на компьютере обнаружили фото стадиона в Сент-Этьене, а на телефоне были видео с этим же стадионом.

18-летний чеченец приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году. Он отрицает свою причастность к подготовке теракта.

К слову, 27 июля сборная Украины по футболу должна сыграть в Сент-Этьене против сборной Марокко. Украинские футболисты впервые принимают участие Олимпиаде.