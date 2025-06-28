Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills? Что на самом деле пишут СМИ

Во Франции якобы создали сервис заказных убийств под названием UberKills, который "работает" на основе Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и росСМИ.

В частности, российские медиа утверждают, что якобы в мессенджере заказчик пишет менеджеру сервиса, который передает нужные сведения и оружие исполнителю.

Далее СМИ пишут, что с UberKills Le Monde якобы связывает убийство молодого человека в коммуне Воль-ан-Велен на востоке Франции в апреле. В частности, убитого звали Абдель Хаким и его в него выстрелили три раза.

По данным французского издания, мужчина был наркоторговцем. Его завербовали через Telegram, как и подозреваемого в убийстве. Нападение транслировалось в соцсети Snapchat.

Вскоре, спустя несколько дней с полиция нашла подозреваемого в убийстве - им оказался 18-летний Мохамед Г., он был арестован в доме родителей.

По информации Le Monde, опять же, как утверждают РосСМИ, в период пандемии в Telegram был создан сервис для наркокурьеров UberShit - его маскировали под службу доставки еды. Позже в мессенджере якобы "создали сервис для заказных убийств UberKills".

Также сообщается, что гонорары за нападения составляют тысячи евро, а большинство исполнителей - это несовершеннолетние.

О чем на самом деле речь

Если обратится к оригиналу публикации, то никакого упоминания о сервисах UberShit и UberKills, которые работают на основе Telegram - нет.

В то же время Le Monde действительно пишет, что наркоторговца и подозреваемого в убийстве завербовали через Telegram. В частности, уточняется, что последнего завербовали через рекламу.

"Из семейной резиденции в Божоле Абдель Хаким Б. не смог устоять перед рекламой в Telegram, обещающей ежедневную зарплату в 220 евро за должность "grateur", посредника между торговцами и покупателями", - говорится в оригинале статьи.

Если обратиться к другой публикации Le Monde, там подтверждают, что в стране действительно есть проблемы с наркотиками. Несовершеннолетние поставщики, продавцы и наемные киллеры - являются важнейшей проблемой в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.

"Контекст тревожный, захват наркоторговли среди молодежи никогда не был таким сильным" , - высказалась Каролин Нисанд, директор Судебной защиты молодежи (PJJ).

Что же касается фраз об UberShit и UberKills, об этом высказался прокурор апелляционного суда Экс-ан-Прованса Франк Растуль.

"Мы перешли от "ubershit" (ничтожных поводов для ссор -ред.) к "uberkill" (убийству по ничтожному поводу - ред.). Люди убивают из-за умопомрачительного пустяка, как будто покупают скутер", - сказал он.