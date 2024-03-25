Во Франции обеспокоены безопасностью Олимпиады после теракта под Москвой

"Франция, поскольку мы защищаем универсальные ценности и выступаем за светскость... находится под особой угрозой, особенно во время таких экстраординарных событий, как Олимпийские игры", - отметил Дарманен.

Он пообещал, что французская полиция, жандармы, префекты, спецслужбы будут готовы к тому, чтобы обеспечить безопасность на Олимпиаде.

"У нас очень эффективная система разведки. Мы пресекаем подготовку заговоров почти каждый месяц", - добавил министр.

По его словам, главы французских спецслужб проведут встречу в четверг, "чтобы обсудить все выводы по атаке на Москву".