Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев: есть убитые

Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев. Были убиты пять человек, в том числе двое агентов безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Как пишет издание,
BFMTV
Как сообщалось, пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, два человека получили ранения.
Кроме того, во Франции из-за стрельбы в баре были ранены шесть человек. Мужчина подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.
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