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Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев: есть убитые

Фото: во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев, есть убитые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев. Были убиты пять человек, в том числе двое агентов безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как пишет издание,

BFMTV

 

Как сообщалось, пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, два человека получили ранения.

Кроме того, во Франции из-за стрельбы в баре были ранены шесть человек. Мужчина подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.

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