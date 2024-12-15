Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев: есть убитые

Как сообщалось, пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, два человека получили ранения.

Кроме того, во Франции из-за стрельбы в баре были ранены шесть человек. Мужчина подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.

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