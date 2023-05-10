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Во Франции начали расследование из-за гибели журналиста AFP на Донбассе

Фото: французская прокуратура начала расследование (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В среду, 10 мая, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту смерти видеожурналиста Армана Сольдина из агентства AFP, который погиб под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FRANCE 24.

Напомним, вчера мы сообщали о гибели французского журналиста.

Ранее мы также писали, что в Бахмуте 13 марта погиб военный и оператор "Общественного" Алексей Ольховик.

Также мы сообщали, что в боях с российскими оккупантами погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан.

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